Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 мая 2026 9:46

Часть Нижнего Тагила на полтора часа осталась без света

В Нижнем Тагиле микрорайон остался без электричества на полтора часа
Лев ИСТОМИН
На Красном Камне на полтора часа пропал свет

На Красном Камне на полтора часа пропал свет

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

28 мая с 13:15 до 14:45 из-за аварии на магистральной подстанции без электроэнергии остался микрорайон Красный Камень. Короткое замыкание привело к автоматическому отключению оборудования, пишет Тагил.Лайф.

Из-за аварии остановилось движение трамваев, отключились светофоры, банкоматы и терминалы оплаты, часть магазинов закрылись, объявив технологический перерыв.

На подстанцию оперативно выехали ремонтные бригады, рассказали в пресс-службе МЭС Урала. Электроснабжение потребителей и организация восстановили ближе к 15 часам.