Часть Нижнего Тагила на полтора часа осталась без света

28 мая с 13:15 до 14:45 из-за аварии на магистральной подстанции без электроэнергии остался микрорайон Красный Камень. Короткое замыкание привело к автоматическому отключению оборудования, пишет Тагил.Лайф.

Из-за аварии остановилось движение трамваев, отключились светофоры, банкоматы и терминалы оплаты, часть магазинов закрылись, объявив технологический перерыв.

На подстанцию оперативно выехали ремонтные бригады, рассказали в пресс-службе МЭС Урала. Электроснабжение потребителей и организация восстановили ближе к 15 часам.