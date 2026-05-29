На Среднем Урале с начала года произошло 287 аварий с дикими животными

Одно из ДТП с участием дикого животного произошло 27 мая. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Свердловской области с начала 2026 года произошло 287 ДТП с дикими животными. По сравнению с 2025 годом, этот показатель вырос на 12,1%. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

- Наибольшее число ДТП зафиксировано в Камышловском (24 ДТП, +84,6%), Богдановичском районах (22 ДТП, -15,4%), Екатеринбурге (20 ДТП, +17,6%), Нижнесергинском (20 ДТП, +150%), Ачитском (13 ДТП, +44,4%), Каменском (13 ДТП, +85,7%) и Сысертском (13 ДТП, +30%) районах, - пояснили в ведомстве.

В результате аварий пострадали семь человек, погибших нет.

Так, один из случаев произошел совсем недавно – 27 мая. На 95-м километре трассы Верхняя Синячиха – Ирбит водитель Toyota Vista двигалась на большой скорости, когда на дорогу внезапно выбежал лось. Девушка попыталась затормозить, но наезда избежать не удалось. Животное погибло.

После столкновения водитель потеряла управление и съехала в кювет, где ее автомобиль опрокинулся и вскоре загорелся. В результате аварии пострадала сама девушка, а также ее пассажиры. Всем им оказали медицинскую помощь. Одного госпитализировали, а остальных отпустили домой.

Как выяснили автоинспекторы, водителем оказалась 21-летняя жительница Ирбита, стаж вождения которой составляет три года. По факту ДТП сейчас проводится проверка.