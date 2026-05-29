В Екатеринбурге проектируют новое пожарное депо

В Екатеринбурге специалисты проектируют новое пожарное депо, которое построят в поселке Горный Щит. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

- Депо там остро необходимо. Будем заявляться в область за поддержкой, - рассказал на заседании коллегии администрации Екатеринбурга Глава города Алексей Орлов.

На проект депо выделили 5,6 миллиона рублей. После этого компания из Челябинска разработала эскиз, определила посадку здания на местности, запросила условия подключения сетей. В августе определят предварительную стоимость строительств, после чего будет запрошено софинансирование проекта. До конца 2026 года проект должен пройти государственную экспертизу.

В прошлом году пожарное депо открыли в поселке Шабровском, теперь этот опыт хотят тиражировать в населенных пунктах Свердловской области.

Отметим, что в этом году появятся пожарные водоемы по улице Горнистов в Кольцово и на улице Норильской на Шарташе.