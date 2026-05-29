НовостиПроисшествия29 мая 2026 9:14

В Красноуфимске судебный пристав пыталась получить премию и нарвалась на штраф

Никита ПРИХОДЬКО
Суд оштрафовал пристава на 150 тысяч рублей

В Красноуфимске судебный пристав-исполнитель ОСП по Красноуфимскому и Ачитскому районам нарвалась на крупный штраф за служебный подлог.

В декабре 2023 года Алеся Полухина внесла ложную информацию в документы по шести исполнительным производствам, чтобы улучшить общие показатели работы и получить годовую премию.

- Она составила фиктивные акты о невозможности взыскания, постановления об окончании производств и снятии ограничений с должников. При этом у должников фактически имелось имущество для погашения задолженности, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Алесю Полухину признали виновной по части 2 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог». Суд назначил приставу штраф в размере 150 тысяч рублей. Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.