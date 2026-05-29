В Екатеринбурге школа №137 получила сертификат РАН и стала агропромышленной

В Екатеринбурге школа №137 получила сертификат Российской академии наук. Теперь общеобразовательное учреждение стало Агропромышленной школой – в России таким статусом обладают только 16 заведений.

В Агрошколе будут разрабатывать учебники и программы. Со слов директора Светланы Палкиной, учителя разрабатывают пособия по агротехнологическому профилю. После педагоги из других школ получают уже готовый пакет материалов. На данный момент уже разработаны курсы по внеурочной научной деятельности в области биотехнологии, генетики и селекции.

– На пришкольном участке, который сейчас занимает уже почти 1 гектар, расположены 5 теплиц, где дети сами выращивают овощи и ягоды. В летнее время Рефтинская птицефабрика привозит в школу цыплят. Дети ухаживают за ними, проводя различные исследования, в том числе для пищевых добавок, – сообщили в администрации Екатеринбурга.

Также ученики занимаются садоводством, цветоводством, агроинженерией, работают с умными теплицами, метеостанциями и ульем.