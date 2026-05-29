Семь лет за посты: спецслужбы повязали радикала, оправдывавшего терроризм в мессенджере

Сотрудники регионального управления ФСБ России по Тюменской области задержали мужчину из Салехарда. Его обвиняют в том, что он публично призывал к террористической деятельности и оправдывал терроризм.

Как проинформировали корреспондента ИА «Тюменская линия» в региональном управлении ФСБ, была пресечена противоправная деятельность 41-летнего жителя Салехарда. По версии следствия, мужчина придерживался радикальных религиозно-политических взглядов. Свои призывы к террористической деятельности, а также пропаганду и оправдание терроризма он осуществлял через канал в мессенджере Telegram.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганда и оправдание терроризма использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"). Расследование ведет следственное управление СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

На данный момент подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.