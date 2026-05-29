Екатеринбург собрал больше 800 легкоатлетов на чемпионат и первенство УрФО

Соревнования пройдут 29 и 30 мая. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге с 29 мая 2026 года стартовали чемпионат и первенство УрФО по легкой атлетике. На соревнованиях собрались больше 800 лучших спортсменов со всего округа. Они испытают свои силы в беге на различные дистанции, метании диска, толкании ядра, прыжках в длину, высоту, с шестом и других дисциплинах.

- Спортсмены разыграют медали в 26 олимпийских дисциплинах в трех возрастных группах: мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 23 лет, а также юноши и девушки до 16 лет, - рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Соревнования будут проходить два дня: 29 и 30 мая.

Как отметил министр физкультуры и спорта региона Леонид Рапопорт, на текущий момент в Свердловской области легкой атлетикой занимаются больше 61 тысячи жителей. Это один из самых популярных видов спорта на Среднем Урале.