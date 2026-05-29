В Свердловскую область привезли 210 саженцев деревьев из Беларуси

Всего в Свердловскую область привезли 210 саженцев. Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора

В Свердловской области в мае 2026 года сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали поставку партии саженцев деревьев хвойных пород. Привезли растения из Республики Беларусь.

- Совместно со специалистами Екатеринбургского филиала ФГБУ ВНИИЗЖ были проведены мероприятия по карантинному фитосанитарному контролю, включающие досмотр привезенной продукции и транспортного средства, отбор образцов и лабораторную экспертизу, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что все 210 саженцев поступили в сопровождении фитосанитарного сертификата, который подтверждает безопасность и законность перевозки. Поскольку вредителей в растениях обнаружено не было, всю партию разрешили к ввозу и продаже на территории региона.