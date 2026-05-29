В Свердловской области для гостей из Китая запустят туристический маршрут

Туристы из Китая на четыре дня будут приезжать в Екатеринбург и на три - в Мурманск Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области для гостей из Китая запустят новый туристический маршрут – он объединит Урал и Арктику. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Свердловская и Мурманская области договорились о привлечении китайских туристов на первой рабочей встрече делегаций. Мероприятие состоялось в Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине.

Предварительно, турмашрут займет семь дней, четыре из которых туристы из Харбина проведут в Екатеринбурге, и три – в Мурманске.

– Важным факторам развития экспорта туристических услуг являются многолетние партнерские связи между Свердловской областью и провинцией Хэйлунцзян, на протяжении 10 лет совместно проводящими Российско-Китайское ЭКСПО, а также побратимские отношения между Мурманском и Харбином, – сообщил замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Обсуждение туристического сотрудничества продолжат на международном туристическом форуме «Путешествуй» в Москве, который пройдет в июне.