Суд обязал кушвинский «Теплодом» реконструировать котельные

Суд обязал МУП «Теплодом» в Кушве выполнить реконструкцию котельных. Предприятие обязали провести режимно-наладочные испытания не позднее 15 сентября 2026 года, а также провести ряд иных организационно-технических мероприятий.

– Утвердить режимные карты на котельные КЗПВ, Рудничная, ЗТО, Квартальная, Уральская, Блочная, Путейцев, БЛПК, Азиатская, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, что судебные разбирательства начались после обострившихся проблем с отоплением в Кушве. В январе 2026 года из-за коммунальной аварии без тепла остались более 10 тысяч человек.

Бывшему главе «Теплодома» Сергею Фучику 15 мая продлили меру пресечения. По версии следствия, он вместе с сообщниками похитил 1,8 миллиона рублей, выделенных в качестве субсидий из бюджетагорода. Деньги предназначались для обеспечения бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения. Сергей Фучик останется в СИЗО до 23 июля.