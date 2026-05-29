В Свердловской области назначили двух мировых судей

Присягу приняли мировые судьи Василий Бостаниди и Дарья Воробьева. Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

В Свердловской области к своим обязанностям приступили два мировых судьи. Их переназначили на трехлетний срок постановлениями Законодательного собрания от 19 мая 2026 года. Сегодня, 29 мая, состоялась торжественная церемония приведения к присяге.

Так, Василий Бостаниди занял должность мирового судьи судебного участка №2 Верх-Исетского судебного района, а Дарья Воробьева – участка №4 Тагилстроевского района.

- Председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев обратился с напутственным словом. Он отметил высокую нагрузку, которую несет мировая юстиция. Пожелал вновь назначенным судьям вершить правосудие справедливо, - рассказали в пресс-службе облсуда.

По завершении церемонии они, по традиции, возложили цветы к мемориалу судьям и сотрудникам судов – участникам Великой Отечественной войны и тружеников тыла.