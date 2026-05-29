Свердловский губернатор назначил замминистра промышленности и науки

Губернатор Свердловской области Денис Палер назначил заместителем министра промышленности и науки региона Александра Данилова. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Заместитель министра приступает к исполнению своих обязанностей с 29 мая.

Александр Данилов родился в 1979 году в Муроме, в 2001 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по направлению «Юриспруденция».

– Профессиональную деятельность он начал в органах прокуратуры. Позднее руководил следственными отделами Каменска-Уральского и Режа Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области, – сообщили в департаменте информполитики региона.

С 2019 года Александр Данилов работал в должности замначальника правового отдела департамента госжилстройнадзора Свердловской области, а с 2021 года является советником первого заместителя губернатора региона.