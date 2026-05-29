Опыт Среднего Урала по сохранению здоровья представили на федеральном уровне

Свердловская область представила свой опыт по укреплению здоровья жителей. Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова 28 мая 2026 года представила опыт региона по сохранению здоровья жителей на всероссийском телемарафоне «#ВМЕСТЕЗДОРОВО». Об этом сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

- Мы в числе трех регионов получили приглашение от Совета Федерации участвовать в телемарафоне. Основная цель – это такое «перекрестное опыление», если можно так сказать, лучшими практиками, связанными с вопросами, в первую очередь, корпоративного здоровья, - рассказала Татьяна Савинова.

На сегодняшний день Свердловская область является одним из лидеров в работе по укреплению здоровья жителей и развитию превентивной медицины. Отмечается, что за последние два года число свердловских организаций, имеющих соответствующие корпоративные программы, увеличилось в 3,4 раза до 337.

В ходе телемарафона Свердловская область также представила опыт проведения региональных конкурсов и реализации различных проектов по укреплению здоровья медиков.