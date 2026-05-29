Свердловчанам возместили 4,6 миллиарда рублей на оплату ЖКУ

В Свердловской области за январь – март 2026 социальной поддержкой при оплате жилья воспользовались 877,2 тысячи человек. Об этом сообщает Свердловскстат. Общая сумма компенсации оплату ЖКУ составила 4,6 миллиарда рублей.

Среднемесячный размер социальной поддержки на одного человека составил 1773,5 рубля. Отмечается, что социальная поддержка не зависит от уровня доходов.

Кроме того, господдержкой на оплату жилого помещения и коммунальных услуг воспользовались 65,5 тысячи семей. Это на 1 тысячу семей меньше, чем на конец марта 2025 года.

– Сумма субсидий, начисленная населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за январь – март 2026 года составила 602,3 миллиона рублей. Среднемесячный размер начисленной субсидии на одну семью составил 2 960,6 рубля, что выше уровня января – марта 2025 года на 9,6%, – отметили в Свердловскстате.

В отличие от социальной поддержки, право на субсидии имеют семьи, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают 22% от общего дохода.