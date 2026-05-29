В Екатеринбурге врачи удалили женщине две трети желудка, чтобы спасти ей жизнь

В Екатеринбурге врачи ГКБ №14 спасли жизнь 48-летней пациентки, удалив ей две трети желудка. Дело в том, что у женщины выявили острую прободную язву желудка и перитонит.

Все началось накануне майских праздников. Свердловчанка периодически испытывала изжогу и чувство тяжести после еды, но не придавала этому большого значения. Однако внезапно привычный женщине дискомфорт сменился острой болью. Ее экстренно доставили в приемное отделение хирургии.

- Медики диагностировали острую прободную язву желудка, осложненную перфорацией и проникновением патологического процесса в головку поджелудочной железы. Усугублял картину распространенный перитонит, - пояснили в пресс-службе свердловского Минздрава.

Как рассказал хирург ГКБ №14 Олег Мамедов, ранее пациентка за помощью врачей не обращалась. В связи с этим, болезнь стремительно прогрессировала, хотя этого можно было бы избежать.

Чтобы спасти свердловчанку и устранить очаг опасности, медикам пришлось провести сложную многочасовую операцию.

- Бригада провела лапароскопию, лапаротомию, резекцию две трети желудка по Бильрот-1 с санацией и дренированием брюшной полости, - отметили в Минздраве.

К счастью, вмешательство прошло успешно. Уже через 12 дней женщина полностью выздоровела, и ее выписали из стационара. Медики порекомендовали ей исключить из рациона соленую, жирную и острую пищу, а также освоить дробное питание и принимать необходимые лекарства.