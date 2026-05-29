В Нижнем Тагиле высадят 450 тысяч цветов

Всего планируется озеленить больше 100 городских объектов. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле в 2026 году планируется озеленить порядка 7 тысяч квадратных метров. В парках, скверах, а также на придорожных и мемориальных участках высадят около 450 тысяч цветов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

- Клумбы, рабатки, рокарии и вазоны расцветят бархатцы, сальвии, цинерарии, колеусы, шалфей, гвоздики и львиный зев. Всего для озеленения города за устойчивость к местному климату и способность сохранять декоративность выбрано порядка 20 наименований растений, - пояснили в мэрии.

Так, декоративные растения уже украсили сквер Комсомольский, территорию перед зданием Нижнетагильской филармонии, а также участок возле администрации Ленинского района и набережную местного пруда.

В скором времени специалисты займутся озеленением городских парков и улиц, а также круговых развязок. Всего в этом году планируется высадить цветы более чем на 100 объектах.