В загородных лагерях Екатеринбурга этим летом отдохнут 23 тысячи ребят

В 2026 году свои двери для ребят откроют 17 муниципальных загородных лагерей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге стартует летняя оздоровительная кампания. Как рассказали в пресс-службе администрации города, этим летом в 17 муниципальных загородных лагерях отдохнут порядка 23 тысяч ребят.

- Кроме загородных лагерей нынешним летом для школьников будет открыто 170 лагерей дневного пребывания. Еще более 7 тысяч мест будут открыты дополнительно в загородных лагерях, которые определятся по итогам конкурсных процедур, - пояснили в мэрии.

Помимо этого, около 5 тысяч юных уральцев смогут оздоровиться в санаториях. Отмечается, что 601 ребенок этим летом поедет в лагерь на побережье Черного моря. Еще порядка 100 тысяч ребят отправятся на другие виды отдыха.

Всего в 2026 году оздоровительная кампания охватит около 168 тысяч детей.