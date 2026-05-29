Оборот малого и среднего бизнеса на Среднем Урале составил 3,91 трлн рублей

Губернатор Свердловской области Денис Паслер провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса, в ходе которой обсудил с ними вопросы развития предпринимательства и кадрового обеспечения.

По итогам 2025 года, на Среднем Урале работают почти 225 тысяч предпринимателей и компаний, а также свыше 508 тысяч самозанятых.

- Свердловские предприниматели поставляют продукцию в 27 стран мира. Глава региона подчеркнул: многолетнее успешное взаимодействие власти и бизнеса подтверждается реализованными проектами в уральских городах, - рассказали в региональном Департаменте информационной политики.

Отмечается, что за прошлый год оборот субъектов малого и среднего бизнеса составил около 3,91 триллиона рублей. По итогам встречи глава региона вручил предпринимателям государственные и другие награды.