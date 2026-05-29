Екатеринбурженку будут судить за обман 412 россиян с арендой жилья

Уголовное дело в отношении женщины и других членов преступной группы направили в суд Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге перед судом предстанет 34-летняя женщина, обвиняемая в хищении больше 1,4 миллиона рублей. Как сообщает следствие, екатеринбуржец создал преступную группу, которая обманывала граждан с арендой жилья, чтобы похитить их деньги. В нее он вовлек обвиняемую.

Участники банды размещали в сети фиктивные объявления о сдаче жилья в аренду по стоимости ниже рыночной, указывая на наличие в квартирах мебели, различной бытовой техники и свежего ремонта. Потенциальным арендаторам сообщали, что контакты собственника они получат лишь после заключения договора с агентством и внесения комиссии.

- В целях конспирации организатором группы была разработана система отказа клиенту в возможности заселиться в интересующее его жилье и в возврате денежных средств. При этом офисные помещения постоянно менялись, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Так, в период с июня 2016 года по март 2019-го их жертвами стали 412 человек из 85 регионов страны, среди которых 11 несовершеннолетних. В общей сложности банда мошенников похитила больше 1,4 миллиона рублей.

Теперь 34-летнюю екатеринбурженку обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, организованной группой, в особо крупном размере». Ей грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Уголовное дело в отношении женщины и других членов преступной группы направили в суд на рассмотрение. Отмечается, что их имущество общей стоимостью больше 4,4 миллиона рублей арестовали для возмещения ущерба перед потерпевшими.