Губернаторский лицей в Екатеринбурге впервые примет ЕГЭ

Губернаторский лицей в Екатеринбурге впервые будет проводить в своем здании единый государственный экзамен. В аудиториях уже проводят подготовительные работы. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

Специалисты установили 34 камеры с широким углом обзора. Также они имеют высокое качество съемки и записывают звук.

- Это большая честь и ответственность впервые принимать участников итоговой аттестации. Сдавать ЕГЭ в стенах лицея будут 230 юных уральцев, - говорит директор Губернаторского лицея Игорь Климовских.

Камеры позволят отследить поведение всех участников экзамена. В том числе места, в которых печатаются и сканируются материалы для ЕГЭ.