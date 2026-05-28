Из Свердловской области экспортировали около девяти тысяч тонн торфа

В этом году из Свердловской области экспортировано около девяти тысяч тонн торфа. Большую часть вывезли в Казахстан – 5 933 тонн. Об этом информирует пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора,

- С 1 января по 27 мая 2026 года точный объем торфогрунта, отправленного на экспорт составил 8 752 тонн, - сказано в сообщении. – Его отправляли помимо Казахстана в Узбекистан, Китай и Киргизию.

Специалисты проводили досмотр, отбирали образцы, а также проводили лабораторную экспертизу. Как показала проверка, никаких карантинных объектов в торфе не нашли. Весь товар сопровождался фитосанитарным сертификатом, как того требует страна-импортер.