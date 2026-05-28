Свердловские власти назвали школы, в которых готовят лучшие обеды

Жюри определяло, в какой школе делают лучшие обеды. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Самые вкусные обеды готовит школа № 166 Екатеринбурга, а также школа № 137 поселка Шабровский. Именно они стали победителями регионального этапа конкурса «Лучшая школьная столовая – 2026». Об этом рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Финал проводили на площадке Екатеринбургского торгово-экономического техникума. В финале шесть экспертов оценивали блюда. Повара школ готовили еду на протяжении полутора часов из определенного набора продуктов.

- Заданием было приготовить порцию второго горячего блюда из рыбы с гарниром, а также самостоятельное блюдо из овощей или десерт, - рассказали в ведомстве. - Коллективы представили авторские интерпретации блюд по мотивам сказов Павла Бажова и удивили экспертов ресторанной подачей. Готовили привычные школьные блюда и переосмысливали уральские мотивы через призму кулинарии.

Кроме того повара участвовали в практикуме. В финале конкурса участвовали шесть команд. Включая городские школьные столовые Екатеринбурга, Каменска-Уральского, а также Сысерти.

К тому же, участвовали повара поселков Шабровский, Горноуральский и Троицкий. Оценивалась подача блюд, вкус и конечно же соответствие санитарным нормам.