На Урале рассказали, почему цены поездок такси не становятся доступнее

В Екатеринбурге состоялась конференция для водителей такси

В уральской столице в ходе конференции обсудили, что мешает водителям такси сделать поездки доступнее. Об ограничениях рассказал председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

- Барьеры, существующие для водителей, препятствуют снижению цены поездки. Необходимо снять дополнительные обременения на водителей, - подчеркнул Илья Зотов.

Также, по его мнению, стоит снижать нагрузку на самозанятых водителей. В том числе разобраться с требованиями по медицине и техническому осмотру.

Участники конференции обсуждали влияние на работу водителей такси и закона о локализации машин. Он вступил в силу 1 марта. Он подразумевает использование в такси исключительно машины российского производства, но не любых. Лишь те модели, которые попали в список Минпромторга.