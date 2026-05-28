Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 мая 2026 16:18

Свердловчане смогут задать вопросы по поводу детского отдыха

На Урале продолжит работу горячая линия по вопросам детского отдыха
Маргарита РАЗУМОВА
Уральцам расскажут, как собрать детей в летний лагерь

Уральцам расскажут, как собрать детей в летний лагерь

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области до 31 мая продлили работу горячей линии, связанной с вопросами детского отдыха. Уральцы смогут задать специалистам интересующие вопросы. Об этом рассказали в свердловском Управлении Роспотребнадзора.

Консультировать жителей будут, в том числе и по выбору одежды и обуви для детей. Расскажут, какие требования безопасности имеются к игрушкам, а также продуктам питания. На консультациях можно будет узнать и о качестве гаджетов, товаров для активного отдыха. Эксперты расскажут, как собрать ребенка в детский лагерь.

По будням с 9:00 до 17:00 специалисты отвечают на вопросы по номерам. В выходные можно обратиться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8 800 555 49 43.