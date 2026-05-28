В Нижнем Тагиле пенсионер на кроссовере сбил 17-летнюю девушку

Пенсионер сбил девушку на пешеходном переходе. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Нижнем Тагиле 27 мая 2026 года произошло ДТП возле дома №35 по проспекту Дзержинского. Около 16:30 водитель кроссовера Chery Tiggo сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе.

- Установлено, что водитель Chery Tiggo, следуя со стороны проспекта Дзержинского в сторону улицы Ильича, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева налево по ходу движения автомобиля, - пояснили в свердловской Госавтоинспекции.

Пострадавшую девушку с различными травмами госпитализировали в больницу. Помощь ей сейчас оказывают врачи.

Водителем оказался 73-летний пенсионер, стаж вождения которого составляет 33 года. С начала 2026 года к ответственности за нарушения ПДД он привлекался четыре раза. Освидетельствование показало, что на момент аварии он был трезв.

- В момент ДТП в автомобиле находился один, пристегнут ремнем безопасности. Водитель пояснил, что при проезде пешеходного перехода не заметил девушку, так как ослепило солнце. Применил экстренное торможение, но избежать наезда не смог, - отметили в Госавтоинспекции.

В отношении пожилого тагильчанина возбудили административное дело по статье 12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходу».

Сотрудники Госавтоинспекции осмотрели место аварии и опросили очевидцев. Основную причину ДТП установят по завершении дознания.