Екатеринбурженка продавала машины самой себе, чтобы не платить долг в 25 млн

Руководитель организации намеренно скрывала свой доход, чтобы не платить долг в 25 миллионов рублей

Екатеринбурженка с долгом в 25 миллионов переоформляла машины и прятала деньги, чтобы его не платить. Несмотря на решение суда и требования приставов, компания, которая принадлежит женщине, длительное время не погашала долг.

Приставы установили, что руководитель организации скрывала свое имущество и деньги от взыскания еще до вынесения решения суда.

– Пять автомобилей общей стоимостью свыше 10 миллионов рублей она «продала самой себе» (переоформила на другую аффилированную организацию). Кроме того, денежные средства, поступавшие на счета компаний, расходовались на иные цели, – сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Судебный пристав подал заявление в суд о признании сделок с продажей машин недействительными. В связи с установленным на женщину завели уголовное дело по статье 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». Суд признал руководителя организации виновной и назначил 100 тысяч рублей штрафа.