Уральца наказали за разбойное нападение с ножом на работников столовой

В Богдановиче суд вынес приговор местному жителю Павлу Бобошину за разбойное нападение с ножом в столовой «Марс». Инцидент произошел утром 22 февраля 2026 года. Осужденный был пьян, когда решил похитить из заведения две бутылки пива.

- Бобошин воспользовался отсутствием персонала за стойкой и тайно похитил две бутылки пива. Однако сотрудники заведения заметили это и потребовали вернуть товар или оплатить его. В ответ на это подсудимый не только проигнорировал требования, но и продолжил действовать, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Осужденный в открытую взял со стеллажа две пачки сигарет, а когда работники столовой попытались остановить его – достал из кармана куртки нож и начал угрожать им, после чего скрылся.

Павла Бобошина признали виновным по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия». Свою вину житель Богдановича признал в полном объеме и раскаялся.

Суд приговорил мужчину к 3 годам колонии общего режима. Павла Бобошина взяли под стражу прямо в зале суда. Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.