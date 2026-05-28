В Свердловской области 29 мая ожидаются ливни, грозы и штормовой ветер

Ливни, грозы и сильный ветер придут в Свердловскую область Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 29 мая ожидаются ливни, грозы и порывы ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области. Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности.

– Откажитесь от поездок и отдыха на природе, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и линий электропередач – ветер может сорвать конструкции, а также закройте окна, уберите предметы с балконов – сильный ветер может разбить стёкла, – сообщили в ведомстве.

По данным Уральского гидрометцентра, 29 мая в Свердловской области ожидается облачность с прояснениями и умеренный дождь, на севере до сильного с грозами. Ночью температура воздуха опустится до +13 градусов, а на юго-западе – до +3 градусов. Днем потеплеет до +21 градуса. В Екатеринбурге слабый дождь, ночью +11, днем + 23 градуса.