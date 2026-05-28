Лучшие спецназовцы собрались на соревнованиях в Екатеринбурге

Соревнования собрали больше 20 команд из пяти регионов страны. Фото: социальные сети Артема Жоги

В Екатеринбурге 28 мая 2026 года стартовали шестые соревнования среди спецназовцев «Вызов». Турнир собрал больше 20 команд из пяти регионов страны. Об этом рассказал полпред в УрФО Артем Жога.

- Это лучшие представители подразделений силовых структур и стрелковых клубов. Многие участники прошли службу в ВС, выполняли задачи в зоне СВО. Один из них – разведчик с позывным «Пионер». За плечами у него боевая работа в ДНР и ЛНР, удостоен медали «За Отвагу», - написал Артем Жога в своих социальных сетях.

Соревнования будут проходить четыре дня на полигоне «Свердловский». Так, до 31 мая включительно лучшие спецназовцы продемонстрируют свои навыки в скорости и меткости, а также умении быстро принимать решения и работать в команде.