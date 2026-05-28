НовостиОбщество28 мая 2026 8:42

Свердловчане этой весной выиграли более 146 миллионов в лотереях

Екатерина ГАПОН
За весну семь свердловчан выиграли в лотерею более 1 миллиона рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Свердловской области за весну 2026 года выиграли более 146 миллионов рублей. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.

– С марта по май победителями различных тиражей стали почти 46 тысяч жителей области. При этом семеро участников выиграли призы от 1 миллиона рублей, – сообщили в пресс-службе лотереи.

Так, дальнобойщик Масхут выиграл 5 миллионов рублей. О своей удаче он узнал не сразу – счастливый билет ждал его несколько дней. На выигранные деньги мужчина хотел купить автомобиль, но позже принял решение положить их на вклад, чтобы сумма копилась, и позже он смог съездить в отпуск.

В пресс-службе отметили, что последнее время участники лотерей выбирают участвовать в розыгрышах онлайн. Всего в России за весну участники лотерей выиграли более 6,7 миллиардов рублей.