Школьник из Екатеринбурга проехал на сцепке вагонов ради экстремальных ощущений

Школьник из Екатеринбурга вечером 27 мая 2026 года проехал 26 километров на сцепке вагонов поезда Ревда – Екатеринбург. Однако спустя несколько остановок 15-летнего подростка задержал охранник.

- Около 18:30 в дежурную часть поступило сообщение, что на железнодорожном остановочном пункте «Электродепо» охранник задержал подростка, который проехал на сцепке между первым и вторым вагоном состава, - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

На место сразу же приехали транспортные полицейские. Охранник передал им юного любителя экстрима.

Сотрудники полиции пригласили мать школьника в Линейный отдел МВД на станции «Екатеринбург-Пассажирский». В отношении женщины возбудили административное дело по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

Как пояснил инспектору ПДН сам школьник, он учится в девятом классе одной из школ Железнодорожного района Екатеринбурга. Прокатиться на сцепке вагонов он решил ради экстремальных ощущений, хотя ранее подобным не занимался.

- Подросток сначала доехал до станции Решеты, где запрыгнул на автосцепку остановившегося электропоезда, следующего обратно в Екатеринбург. Подвергая свою жизнь опасности, он проехал 26 километров, - отметили в Управлении.

Информацию о произошедшем направили в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних, школу юного нарушителя и подразделение ОВД по его месту жительства.