В Первоуральске отремонтировали гидроузел, построенный 60 лет назад

Верхне-Шайтанский гидроузел, построенный в 1965 году, капитально отремонтировали

В Первоуральске завершили ремонт Верхне-Шайтанского гидроузла, являющегося основным источником питьевой воды в городе. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Отмечается, что гидроузел ввели в эксплуатацию еще в 1965 году.

– На масштабное обновление гидротехнического сооружения было направлено 50,2 миллиона рублей, почти 30 миллионов из которых мы смогли привлечь из федерального бюджета, – поделился губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Работы начались в 2025 году, и сейчас там капитально отремонтированы рабочие затворы, восстановлены системы управления и индикации. Кроме того, в этом году в Свердловской области отремонтируют еще шесть гидротехнических сооружений.

Так, в 2026-2027 годах ремонт проведут на Байкаловском гидроузле – здесь отремонтируют плотину, паводковый водосброс, дамбу и установят новые ограждения. Работы также запланированы на сооружениях на реке Патрушихе, на Нижне-Синячихинском гидроузле, в Алапаевском районе, на Вязовском водохранилище в Дегтярске и на Сысертском водохранилище.