В Екатеринбурге поймали участника заказного убийства 25-летней давности

Следователи собрали достаточно доказательств и направили дело в суд Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге следователи раскрыли заказное убийство, совершенное 25 лет назад. Так, на скамье подсудимых в качестве соучастника преступления окажется 49-летний мужчина.

- Обвиняемый за денежное вознаграждение совместно с другим соучастником совершил убийство местного жителя, у которого до этого произошел конфликт с рядом неустановленных лиц, пожелавших физического устранения потерпевшего, - пояснили в пресс-службе свердловского СК.

Как сообщает следствие, все произошло днем 26 августа 2001 года на парковке по улице Серафимы Дерябиной. Обвиняемый, заметив, что екатеринбуржец сел в Mercedes-280, подошел к машине и несколько раз выстрелил в голову потерпевшего из переделанного газового пистолета «ИЖ-72». Последний скончался на месте, а преступники скрылись на автомобиле Opel.

Теперь мужчину обвиняют по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

- Установить причастность обвиняемого к преступлению удалось в результате проведения ряда допросов, - отметили в СК.

Следователи собрали достаточно доказательств и направили дело в суд на рассмотрение. Отмечается, что уголовные дела в отношении остальных соучастников убийства расследуются отдельно.