В Нижнем Тагиле обновят водопровод на Гальянке

В Нижнем Тагиле заменят 15-метровый участок водопровода диаметров 600 мм на Черноисточинском шоссе. Работы проведут рядом со школой №20. Об этом сообщает Тагил.Лайф.

Специалисты демонтируют пришедшие в негодность чугунные трубы, заменив их на трубы из полиэтилена. Работы должны завершиться в конце июля.

Отметим, что сезон ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры начался в Екатеринбурге. Так, например, сейчас специалисты меняют трубопровод на улице Металлургов в районе дома №46. Движение из-за ремонта не перекрывают.