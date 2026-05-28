На Урале мать погибшей девушки спустя 27 лет добилась увеличения компенсации

Мать погибшей 27 лет назад девушки смогла через суд увеличить компенсацию морального вреда в 10 раз

В Екатеринбурге мать погибшей девушки добилась десятикратного увеличения компенсации спустя 27 лет. В ноябре 1998 года Сергея Николаева признали виновным в причинении тяжких телесных повреждений ее дочери, которые привели к смерти. Его приговорили к лишению свободы и взыскали 100 тысяч рублей компенсации.

По факту Николаев выплатил меньше тысячи рублей, и только в конце 2025 года, когда мать обратилась в суд с заявлением об индексации, он перевел женщине 400 тысяч рублей в счет обесценивания, а позднее еще 100 тысяч рублей в счет долга. Тогда женщина отозвала заявление, однако в 2026 году передумала и подала его повторно.

– Железнодорожный районный суд Екатеринбурга удовлетворил заявление частично. С Николаева взыскана индексация в размере 1 081 891,49 рубля. При расчёте суд учёл незначительные удержания, которые всё же производились в 1999–2000 годах, а также добровольные выплаты должника в 2025 году, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Николаев не согласился с определением суда, отметив, что после получения 500 тысяч рублей женщина дала расписку об отсутствии претензий, и что она сама отозвала заявление об индексации. Но Свердловский областной суд подтвердил право матери на перерасчет компенсации. По итогу мать погибшей девушки спустя 27 лет получила в сумме более 1,5 миллиона рублей компенсации.