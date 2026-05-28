НовостиНа здоровье28 мая 2026 7:26

В Свердловской области курит почти четверть студентов

Свердловские медики агитируют молодежь за здоровый образ жизни
Лев ИСТОМИН
Медики призывают молодежь отказаться от вредной привычки

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области проходит Неделя отказа от табака в честь Дня отказа от табака, который отмечается 31 мая. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

В региональном Минздраве рассказали, что сейчас среди студентов курят с разной периодичностью 24%, каждый пятый пробовал курить, но отказался от продолжения. Каждый четвертый среди курящих представителей уральской молодежи намерен бросить вредную привычку ради рождения здорового ребенка.

Отметим, что в Свердловской области девять лет действует проект «Здоровый студент», который объединяет 110 тысяч студентов, 33 профильных учебных учреждения среднего специального и высшего образования.