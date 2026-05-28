В Свердловской области засеяли 340 тысяч гектаров

В Свердловской области на сегодняшний день засеяли 340 тысяч гектаров посевных площадей. Об этом сообщает ЕАН.

В Челябинской области показатель составляет 1,1 миллиона гектаров земель, в Курганской области - 830 тысяч гектаров, в Тюменской - 523 тысяч гектаров. Всего по регионам Уральского федерального округа - 2,8 миллиона гектаров, сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога, лично контролирующий посевную кампанию.

Всего в 2026 году планируется засеять 4,7 миллиона гектаров полей в регионах Большого Урала.