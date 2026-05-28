На Урале курьерам и почтальонам предлагают зарплату 159 тысяч рублей

В сфере логистики самые большие зарплаты предлагают курьерам и почтальонам

В Свердловской области самые конкурентные зарплаты в сфере логистики предлагают курьерам и почтальонам – в среднем 159 тысяч рублей. Об этом сообщают аналитики hh.ru. На втором месте по уровню зарплат находятся руководитель отдела логистики со средним доходом 130 тысяч рублей, на третьем – машинисты с предложением 116 тысяч рублей.

Водителям и экспедиторам в среднем предлагают 101 тысячу рублей, начальникам склада – 95 тысяч рублей, а менеджерам по логистике, по ВЭД и начальникам транспортного отдела – 90 тысяч рублей.

– По итогам первого квартала 2026 года количество вакансий для курьеров в Свердловской области увеличилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Положительную динамику также показали вакансии для диспетчеров (+16%), – сообщили в пресс-службе hh.ru.

Самыми востребованными вакансиями в сфере логистики стали водители и экспедиторы – на их приходится 26% вакансий. Доля вакансий курьеров и почтальонов составила 17%, а упаковщиков, комплектовщиков и маркировщиков – 13 %.