Дополнительные электрички будут курсировать в Свердловской области на рефтинском направлении с 1 июня

Фото: пресс-служба СвЖД

С 1 июня 2026 года СвЖД назначает дополнительные пригородные поезда на рефтинском направлении. Они улучшат транспортную доступность поселка Рефтинский: у местных жителей будет больше вариантов для совершения поездок в направлении Артемовского, Алапаевска и Каменска-Уральского.

Электрички будут курсировать ежедневно (время местное).

Поезд №6698/6697 Егоршино – Рефтинская будет отправляться со станции Егоршино в 19:08 и прибывать на о.п. Рефтинская в 20:15 (в пути 1 час 7 минут). Остановки: о.п. Артемовский, Буланаш, о.п. Дальний Буланаш, Рефт, о.п. 7 км, Малорефтинская, БП 16 км.

Поезд №6700/6699 Рефтинская – Егоршино будет отправляться с о.п. Рефтинская в 20:27 и прибывать на станцию Егоршино в 21:32 (в пути 1 час 5 минут). Остановки: БП 16 км, Малорефтинская, о.п. 7 км, Рефт, о.п. Дальний Буланаш, Буланаш, о.п. Артемовский.

Поезд №6692/6691 Алапаевск – Рефтинская будет отправляться из Алапаевска в 06:34 и прибывать на о.п. Рефтинская в 09:06 (в пути 2 часа 32 минуты). Остановки: о.п. 125 км, Зыряновский рзд, Коптелово, о.п. Катышка, Самоцвет, о.п. Незевай, Егоршино, о.п. Артемовский, Буланаш, о.п. Дальний Буланаш, Рефт, о.п. 7 км, Малорефтинская, БП 16 км.

Поезд №6694 Рефтинская – Каменск-Уральский будет отправляться с о.п. Рефтинская в 09:18 и прибывать в Каменск-Уральский в 12:02 (в пути 2 часа 44 минуты). Остановки: БП 16 км, Малорефтинская, о.п. 7 км, Рефт, о.п. Алтынай, о.п. Гальян, о.п. Рудянское, Сирень (рзд), о.п. Крановый Завод, Кунара, Глухово, Богданович, о.п. Яблоневый, о.п. Троицкое, о.п. Луч, о.п. Сосновка, о.п. 275 км, о.п. Свобода, о.п. Беловодье, о.п. Мазуля, о.п. Казенный лес.

Пригородные поезда №6692/6691 Алапаевск – Рефтинская и №6694 Рефтинская – Каменск-Уральский будут курсировать вместо поезда №6696 Алапаевск – Каменск-Уральский, который с 1 июня 2026 года отменяется.

Оформить проездные документы можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в пригородных кассах и терминалах самообслуживания СПК. Действуют все виды льгот, предусмотренные в пригородном железнодорожном сообщении. При поездке с остановочных пунктов, где нет пригородных касс, пассажиры могут оформить билет у контролера-кассира в вагоне (без комиссионного сбора).