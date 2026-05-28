В Полевском завершается строительство пятиэтажного дома для детей-сирот

Площадь здания составит больше 3 тысяч квадратных метров. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Полевском завершается строительство дома на 90 квартир для детей-сирот в микрорайоне Центральный. Общая площадь нового пятиэтажного здания составит больше 3 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

- На объекте уже выполнены фундаментные работы, монтаж стен и перекрытий до пятого этажа, установлены оконные блоки, ведутся фасадные и кровельные работы. Подрядчик приступил к монтажу инженерных сетей и внутренней отделке помещений, - рассказали в Департаменте.

Дом рассчитан на 90 квартир. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Отмечается, что в каждой квартире будет установлена современная система пожаротушения, а также приточно-вытяжная вентиляция. На прилегающей территории специалисты обустроят парковку, зоны отдыха, а также детские и спортивные площадки.

Работы на данном объекте контролируются ежедневно, а для подрядчика составили понедельный график строительства.

Всего в Свердловской области на данный момент специалисты возводят 16 жилых домов в 11 населенных пунктах. С начала 2026 года дети-сироты получили уже 425 квартир, а до конца года им планируется предоставить еще 706.