В Екатеринбурге выпускника техникума лишили диплома за взятку

Студент техникума дал взятку своему научному руководителю, за что лишился диплома

В Екатеринбурге выпускник техникума лишился диплома из-за взятки научному руководителю. Установлено, что в 2024 году студент передал научруку 12 тысяч рублей, чтобы его освободили от самостоятельного написания диплома. В дальнейшем студент незаконно получил диплом о среднем профессиональном образовании.

– Свердловским транспортным прокурором подан иск о признании диплома недействительным, который удовлетворен в полном объеме Железнодорожным районным судом города Екатеринбурга, – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.

В октябре 2025 года студента признали виновным в совершении преступления по части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу». Его оштрафовали на 30 тысяч рублей, а также конфисковали телефон, с которого студент вел переписку с нучруком и переводил ему деньги.