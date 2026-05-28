Мэрия Екатеринбурга утвердила участок в поселке Исток под КРТ

Администрация Екатеринбурга утвердила участок в поселке Исток под КРТ

Администрация Екатеринбурга утвердила участок, который попадет под программу «Комплексного развития территории». Им стала площадка в поселке Исток, расположенная в районе улиц Главной – Механизаторов. Общая площадь застройки составит больше 21 тысячи квадратных метров.

- Это первый опыт применения КРТ незастроенного участка в Екатеринбурге. Самым главным объектом станет образовательно-культурный центр, который займет порядка 4 тысяч квадратных метров. В учреждении разместится начальная школа и культурно-досуговый центр, - рассказали в мэрии.

В начальной школе строители обустроят библиотеку с зонами как для индивидуальных, так и для групповых занятий, а также столовую, врачебный кабинет, спортивный зал и другие помещения. В культурно-досуговом центре появятся концертный зал со сценой, раздевалки и кабинеты.

Кроме того, на участке построят новые жилые дома. Прилегающую к ним территорию планируется благоустроить, а также обустроить парковку.