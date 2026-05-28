В Екатеринбурге из-за перекрытия Куйбышева маршруты изменят шесть трамваев

В Екатеринбурге шесть трамваев изменят свои маршруты из-за строительства пешеходного тоннеля на улице Куйбышева. Ограничения продлятся с 1 июня по 15 августа и затронут маршруты №3, 4, 10, 12, 14 и 21.

– Трамвай № 3 от остановки «ЦПКиО» будет следовать по улицам Мичурина – Тверитина – Луначарского – Челюскинцев – Верх–Исетский бульвар. От остановки «ВИЗ» по маршруту Красноуральская – Татищева – Викулова – Белореченская – Московская – проспект Ленина – Луначарского – Тверитина – Мичурина, – сообщили в мэрии.

Трамвай №4 от остановки «Метро Ботаническая» проследует по улицам Фучика – 8 Марта – Радищева – Московская – Челюскинцев – Смазчиков – Уральская – Блюхера. В обратном направлении транспорт поедет по тем же улицам.

10-й трамвай поедет от парка Маяковского по улицам Мичурино – Тверитина – Луначарского – проспект Ленина – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Техническая и по тем же улицам в обратном направлении. Трамвай №12 проследует от «Дворца спорта» по Московской – Радищева – 8Марта – Фучика и тем же маршрутом обратно.

Трамвай №14 от «Фрезеровщиков» поедет по улицам Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – проспект Космонавтов, – Луначарского – проспект Ленина – Московская – Радищева – 8 Марта – Титова – Ферганская – Новосибирская – Окружная, и обратно по тем же улицам.

21-й трамвай проследует по Мичурина – Тверитина – Луначарского – проспект Ленина – Московская – Белореченская – Викулова – Татищева – Красноуральская – Верх–Исетский бульвар – Челюскинцев – Луначарского – Тверитина – Мичурина.

Напомним, что свои маршруты также временно изменят три трамвая и троллейбуса из-за ремонта трамвайных путей на перекрестке улицы Машиностроителей – проспект Космонавтов. Работы продлятся с 12 по 17 июня. Схему движения временно изменят у трамваев № 5, 8 и 24, а также у троллейбусов № 26, 29 и 32.