Под Тугулымом женщина на иномарке сбила 11-летнего велосипедиста

Под Тугулымом 27 мая 2026 года около 10:50 произошло ДТП, в результате которого пострадал 11-летний велосипедист. Авария случилась на 2-м километре подъезда к селу Верховино – деревне Дубровина, который находится вблизи 281-го километра Тюменского тракта.

- По предварительным данным, водитель Renault допустила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, двигавшегося по правой обочине в попутном направлении, который внезапно выехал на проезжую часть, - пояснили в свердловской Госавтоинспекции.

Подростка с различными травмами госпитализировали в ОКБ №2 Тюмени. Как отметили в Госавтоинспекции, на момент аварии велосипедист был без защитной экипировки.

Водителем Renault оказалась 39-летняя жительница села Верховино, стаж вождения которой составляет 12 лет. За это время к ответственности за нарушения ПДД она не привлекалась ни разу. Освидетельствование показало, что на момент аварии она была трезва.

По факту ДТП проводится проверка. Кроме того, решается вопрос о привлечении родителей подростка к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Дело в том, что по правилам дорожного движения, велосипедистам младше 14 лет запрещено выезжать на проезжую часть.