В Екатеринбурге легковушка сбила пешехода, перебегавшего дорогу на красный свет

По факту ДТП проводится проверка. Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

В Екатеринбурге вечером 27 мая 2026 года произошло ДТП, в результате которого пострадал мужчина. По предварительной информации, авария случилась в 20:02 рядом с домом №188 по улице 8 Марта. Пешеход выбежал на дорогу на красный свет и угодил под колеса Mitsubishi Lancer.

- Водитель Mitsubishi Lancer, двигаясь по улице 8 Марта со стороны улицы Щорса, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства, на запрещающий сигнал светофора, - пояснили в городской Госавтоинспекции.

Пешеход – 29-летний мужчина – получил тяжелые травмы. Его доставили в ЦГКБ №24, где помощь ему сейчас оказывают врачи.

Водителем Mitsubishi Lancer оказался 22-летний екатеринбуржец, стаж вождения которого составляет 3 года. К ответственности за нарушения ПДД привлекался четыре раза. Освидетельствование показало, что на момент аварии он был трезв.

По словам водителя, пешеход неожиданно выбежал на дорогу на красный свет. Попытки затормозить не помогли избежать столкновения.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции уже установили личности участников аварии и составили все необходимые документы.