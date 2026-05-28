Губернатор Свердловской области поздравил пограничников с праздником

В Свердловской области 28 мая 2026 года отмечается День пограничника. В связи с этим, губернатор региона Денис Паслер поздравил военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ с профессиональным праздником. Об этом сообщили в областном Департаменте информационной политики.

- Отмечу особую роль уральских ветеранов-пограничников, которые заложили крепкие традиции для эффективной работы современной пограничной службы. Сегодня они активно занимаются общественной деятельностью, патриотическим воспитанием молодежи, - рассказал глава региона.

Также Денис Паслер пожелал успехов, благополучия и здоровья не только самим пограничникам, но и их близким.

По словам губернатора, из-за крупных мероприятий, которые проходят в Свердловской области, увеличивается грузовой и пассажирский поток. Наибольшую нагрузку испытывает главный пограничный пост в аэропорту Кольцово. Однако современная система «Сапсан» позволяет проходить контроль бесконтактно, что помогло увеличить поток пассажиров.