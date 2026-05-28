Свердловский губернатор Паслер оценил развитие Талицы

Губернатор Свердловской области Денис Паслер приехал в Талицу с рабочим визитом, в рамках которого оценил развитие города и посетил несколько объектов. Об этом рассказали в Департаменте информационной политики региона.
- Глава региона оценил реализацию проектов в сфере здравоохранения, жилищного строительства и благоустройства, а также отметил активное участие жителей в развитии муниципалитета, - пояснили в Департаменте.
Одним из объектов, которые посетил Денис Паслер, стал местный Центр бокса. В нем занимаются порядка 319 спортсменов, которых тренируют мастера спорта.
Также глава региона проверил ход строительства новых четырех домов, куда планируется переселить жителей аварийного и ветхого жилья. Площадь зданий, рассчитанных в общей сложности на 200 квартир, составит 8 тысяч квадратных метров. Все работы планируется завершить в 2027 году.
Помимо этого, Денис Паслер оценил капитальный ремонт поликлиники на базе Талицкой городской больницы. Специалисты полностью обновили здание 1961 года постройки. В медучреждении появились больше 350 единиц новой мебели и современного оборудования.