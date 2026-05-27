В Екатеринбурге выписали 14 штрафов перевозчикам

27 мая в Екатеринбурге на Железнодорожном вокзале проводили рейд. Представители разных ведомств, регионального Минтранса искали таксистов, которые работали нелегально. Об этом сообщает свердловская Госавтоинспекция.

В общей сложности проверили 37 перевозчиков. Автоинспекторы составили 14 административных протоколов. Они были связаны с отсутствием путевых листов и техосмотра. Также у некоторых водителей были внесены изменения в конструкцию транспортного средства. Нарушения касались использования ремней безопасности, а также полиса ОСАГО.

Сотрудники регионального Минтранса привлекли к ответственности нелегальных таксистов. Двух по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ «Незаконная предпринимательская деятельность». Одного оштрафовали по ч. 1 ст. 11.14.1 КоАП РФ и 1 по ч. 3 ст. 11.14.1 КоАП РФ «Нарушения правил перевозки пассажиров и багажа».

Один водитель получил штраф по ч. 2 ст. 12.31.1 КоАП РФ «Нарушение требований проведения предрейсовых медицинских осмотров».

Одного водителя – мигранта доставили в отдел полиции № 11. Так как он нарушил правила пребывания иностранных граждан.