В Екатеринбурге 38 экспертов обсуждали проблему социального сиротства

Проблему социального сиротства обсуждают в Екатеринбурге. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Всероссийская конференция по профилактике соцсиротства стартовала в Екатеринбурге. С 27 по 29 мая эксперты обсудят работу с семьями, примут участие в мастер-классах, а также обсудят работу кризисных центров. На мероприятие съехались 38 специалистов. Об этом рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

- В регионе работают 59 территориальных межведомственных консилиумов по профилактике детского неблагополучия. Также 76 служб, которые сопровождают семьи с риском изъятия детей. 17 клубов поддержки родителей. В том числе 23 группы дневного пребывания детей, 12 комнат примирения и согласия, - говорит замминистра социальной политики Свердловской области Ольга Ударцева.

На Среднем Урале за прошлый год на 26% снизилось число впервые выявленных социальных сирот. Также почти на 30% стало меньше детей, у которых родители были лишены своих прав.

Количество детей, находящихся в организациях соцобслуживания, снизилось с 2505 до 1976 человек.