На Урале энергетики устраняют последствия ураганного ветра

Сотрудники свердловского филиала «Россети Урал» возвращают электричество в дома. Обрывы линий произошли на фоне ливней, гроз, града, а также мощного ветра. Его порывы достигали 25 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе «Россети Урал».

Энергетики работают в особом режиме, чтобы устранить повреждения. Их фиксировали в Сысертском, Красноуфимском, Артинском, а также Полевском округах.

- Специалисты также проводят оперативные переключения на резервные схемы. Это необходимо, чтобы в кратчайшие сроки вернуть свет потребителям. На объектах работает 31 бригада в составе 86 человек, 37 единиц техники, - рассказали в компании.

Работы будут проводить непрерывно. Об отключениях уральцы смогут сообщить на бесплатную горячую линию 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220.